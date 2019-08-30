Дело против педофила и торговца людьми Эпштейна прекращено

В США Федеральный судья прекратил дело в отношении миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме. Отмечается, что это решение было формальностью, учитывая смерть обвиняемого.

Между тем, расследование продолжается: следователи изучают причастность сообщников финансиста к незаконным действиям. Обвинения могут предъявить нескольким подозреваемым, передает телеканал "Россия 24".

Эпштейну, чьими знакомыми были Дональд Трамп, Билл Клинтон и британский принц Эндрю, грозило до 40 лет лишения свободы за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми.