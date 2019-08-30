Верховная рада предварительно одобрила закон об отмене депутатской неприкосновенности

Ночью Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об отмене с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Документ предлагает исключить норму, в соответствии с которой парламентарии не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.

При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету, передает телеканал "Россия 24".