Рогозин прокомментировал планы Трампа по "звездным войнам"

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал планы Трампа по созданию космических войск. Он согласен с президентом США в том, что космосу предстоит стать следующей областью ведения военных действий. "Медленно, но верно идет к этому", — отметил Рогозин.

Он отметил, что в Роскосмосе нет иллюзий по этому вопросу и все там заняты делом, передает РИА Новости.

29 августа Трамп заявил, что в США начало работать космическое командование, а вскоре будут созданы американские космические войска. Приказ об их создании был подписан еще в феврале текущего года.

Своими намерениями использовать космическое пространство в военных целях США создают предпосылки к его милитаризации, отмечает Москва. России придется ответить на данные угрозы как ассиметричными, так и зеркальными мерами.