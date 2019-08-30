В Киеве завершилось первое заседание новой Рады, продлившееся 16 часов

Первое заседание новой Верховной рады Украины длилось более 16 часов. Было избрано руководство парламента, сформированы фракции, назначено новое правительство, а также в первом чтении одобрен законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

В тот же день в Раде было зарегистрировано несколько десятков законопроектов, в том числе несколько, которые президент определил как неотложные. Фракция "Слуга народа" пообещала, что следующие заседания Рады будут такими же продуктивными, так как этого ожидает от них президент страны.

Впервые Владимир Зеленский присутствовал в парламенте на протяжении практически всего заседания. Президент иногда бросал эмоциональные реплики и подгонял депутатов в процессе принятия решений.

Поздно ночью спикер Дмитрий Разумков закрыл первую сессию Верховной рады Украины. 3 сентября будет открыта вторая сессия Рады. Парламент приступит к работе в пленарном режиме, сообщает РИА Новости.