Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Чтобы позволить молодежи ездить на отдых в сентябре или подрабатывать, летние каникулы для школьников и студентов необходимо продлить до 1 октября. Соответствующий пилотный проект можно провести на Дальнем Востоке. Такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября. В качестве пилотного проекта данную идею можно реализовать в Хабаровском и Приморском краях.

Василий Власов рассказал, что в настоящее время уровень нагрузки учеников и студентов очень высок, так как практически все экзамены заканчиваются лишь к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца. Также, по мнению депутата, следует учитывать факт того, что в летнее время многие студенты и школьники предпочитают работать. В случае продления летних каникул они смогут получить больше практических знаний и закрепить теоретические.

Парламентарий напомнил, что работодатели требуют от выпускников наличие опыта работы. И продолжение каникул сможет частично решить эту проблему, передает РИА Новости. Данная мера также будет способствовать развитию туризма в России, так как россияне с детьми смогут отдыхать на южных курортах РФ в сентябре.