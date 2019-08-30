Дмитрий Полянский: террористы - единственные виновники срыва перемирия в Идлибе

Единственные виновники срыва перемирия в сирийском Идлибе — террористы. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он также отметил, что призывы Запада прекратить военные действия в Сирии усиливаются, когда правительственные войска получают преимущество.

Накануне Совбез ООН призвал к перемирию в сирийской провинции Идлиб. Бельгия, Германия и Кувейт представили проект резолюции, в котором обвинили Россию и президента Сирии Башара Асада в эскалации обстановки в регионе. Как объясняют авторы проекта, он направлен на улучшение гуманитарной ситуации в Идлибе и на прекращение там огня. Об этом сообщила бельгийская миссия ООН в своем Twitter. В документе содержится призыв к перемирию "во избежание дальнейшего ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации"

Для принятия резолюции требуется девять голосов за и не должно быть наложено вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.