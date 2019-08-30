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Паводок 18 минут назад

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30 августа 201906:40

В Приморье вода ушла из всех домов, подтопленных ливнями

В Приморье вода ушла из всех домов, подтопленных ливнями

Вода ушла из всех подтопленных домов в Приморье. В пострадавших населенных пунктах продолжают вести аварийно-восстановительные работы.

К ликвидации последствий паводка за минувшие сутки привлекли около полутора тысяч человек и почти 470 единиц техники.

28 августа на территории Владивостока был введен режим ЧС из-за сильных ливней, которые принесли в Приморье месячную норму осадков. На юге региона остановили движение всех поездов из-за размыва железной дороги. Восстановить сообщение специалисты планируют сегодня, сообщает телеканал "Россия 24".

Сель сошел на железную дорогу в Приморском крае в результате сильных ливней. Участок на одном из путей перекрыт. Пострадавших нет. На расписание пассажирских поездов происшествие не повлияет. Сейчас специалисты устраняют последствия.

Август, по словам синоптиков, был рекордным по количеству осадков в Приморье. Но уже завтра, по прогнозам Гидрометцентра, погода начнет улучшаться. Циклон уйдет на север — в сторону Хабаровского края.

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