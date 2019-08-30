Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла

В России увеличилась просроченная задолженность по кредитам среди физических лиц. Показатель составляет 1,6 – 1,7 процента, что сопоставимо с уровнем 2014 года. Пять лет назад просрочка превысила два процента, напоминает телеканал "Россия 24".

По отдельным сегментам сейчас просроченная задолженность и вовсе достигает четырех процентов, но это в основном касается кредитных карт. Эксперты отмечают, что банки могут столкнуться с необходимостью массовой реструктуризации текущих займов для предотвращения волны и снижения объемов выдачи новых кредитов.