И снова птицы: самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынужденно сел Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Петербурга в таджикистанский Худжанд. Причина – возможное повреждение колеса самолета из-за птиц. О нем доложил командир лайнера, передает ТАСС.

В аэропорту вылета была осмотрена взлетно-посадочная полоса. Там были обнаружены перья и останки животного происхождения.

С пассажирами рейса U6-2641 в Кольцово работают представители "Уральских авиалиний".

15 августа Airbus этой же авиакомпании и такой же модели — A321 – был вынужден сесть на кукурузном поле в подмосковном Жуковском из-за попадания в двигатель стаи птиц.