Мэр Красноярска лично проверил ход благоустройства набережной Енисея

Мэр Красноярска Сергей Еремин лично проверил работу по благоустройству правобережной набережной реки Енисей. Напомним, в конце октября здесь планируется открытие амфитеатра, самой длинной в городе велодорожки, мест для общественных мероприятий и смотровых площадок, сообщает ГТРК "Красноярск".

Вопросы у главы города вызывали работы по укладке брусчатки — предстоит выложить более десяти тысяч квадратных метров. Подрядчик заявил, в настоящий момент землю уже подготовили, а все необходимые материалы закуплены.

Особое внимание будет уделено доступности зоны для инвалидов. С Предмостной площади до набережной проложат дорогу и построят лестницу. Следующим этапом станет лифт. Все работы планируют завершить 31 октября.

Напомним, рабочие начали реконструкцию территорию набережной протяженностью в 700 метров в июле. Сейчас там полностью обновили бордюры. Также начали ремонт подпорных стен и обустройство нового спуска к реке.

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