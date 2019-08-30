Движение по Хасанской железнодорожной ветке в Приморье полностью восстановлено

В Приморье полностью восстановили движение на участке железнодорожной ветки Находка — Угловая. В настоящий момент электропоезда из Партизанска до Находки следуют согласно расписанию, — сообщают "Вести-Приморье". Также на маршрут вернулся пригородный поезд Уссурийск — Хасан. Ранее он был временно отменен.

Напомним, 28 августа на Хасанскую железнодорожную ветку сошел сель. Из-за ЧП отменили движение пассажирских и грузовых поездов. Также был отменен международный маршрут в Северную Корею. Стихия размыла несколько участков Дальневосточной железной дороги в районе станции Виневитино и Барсовая — Приморская. В настоящий момент движение по ДВЖД восстановлено в полном объеме.