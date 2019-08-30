Полиция Москвы призывает отказаться от участия в несогласованной акции 31 августа

Московская полиция обратилась к организаторам намеченной на субботу, 31 августа, несанкционированной акции. Правоохранительные органы призывают воздержаться от ее проведения, а гражданам советуют отказаться от участия в ней.

В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что в сети Интернет распространяются отзывы, которые призывают граждан принять участие в публичном мероприятии на Хохловской площади в амфитеатре. В полиции отметили, что уведомлений в столичные органы власти о его проведении не поступало. Данная акция, таким образом, является несогласованной, в связи с чем организаторам предлагается отказаться от ее проведения, а гражданам — воздержаться от участия в ней, сообщает ТАСС.

В полиции также напомнили, что за организацию, а также участие в подобных мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. В ГУ МВД отметили, что, учитывая незаконность таких акций, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан. Также повышается риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних. Представитель полиции рассказал, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности, а также недопущения тяжких последствий 30 августа амфитеатр работать не будет.

Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что организаторы незаконных акций устраивают провокации и не только сами нарушают закон, но и подталкивают их участников на противоправные действия. Руководитель федерального органа исполнительной власти отметил, что существуют целые технологии по проведению подобных провокаций, спланированных пиар-акций, в которых задействуются, в том числе, несовершеннолетние, а также пожилые люди с ограниченными возможностями. Также Золотов обратил внимание на то, что такими действиями как перекрытие улиц и проезжей части граждане мешают тем, кто не принимает участия в сомнительных мероприятиях. Глава Росгвардии отметил, что подобным образом нарушаются права и свободы других граждан, которые против или безразличны к таким акциям.