Еще одно ЧП в Турции: 19-летняя россиянка утонула в бассейне

Стало известно об очередном ЧП в Турции. 19-летняя россиянка впала в кому после того, как совершила неудачный заплыв в бассейне на одном из курортов.

Как сообщает "Московский комсомолец", трагический инцидент произошел 22 августа в Алании, но известно о нем стало лишь сейчас. Россиянка купалась в бассейне с экзотическими рыбками в водном парке развлечений Sealanya Seapark неподалеку от дельфинария. Девушка была в маске с трубкой.

Примерно около 11:30 случился печальный инцидент, подробности которого пока не уточняются. Известно, что отдыхающую удалось вытащить из воды, но привести девушку в чувство так и не смогли. В настоящее время пострадавшая находится в коме в тяжелом состоянии.

Родные и близкие россиянки разыскивают свидетелей случившегося. Записи с камер видеонаблюдения изъять не удалось — они оказались стерты.

Ранее сообщалось, что девочка, пострадавшая в одном из отелей Бодрума, скончалась в больнице. До этого руку 12-летнего ребенка затянуло в трубу насоса бассейна. Девочка провела под водой несколько минут, прежде чем ее вытащили. Впоследствии ребенок пребывал в коме.

На днях также стало известно о смерти 16-летней россиянки в частной клинике Турции. По словам родителей, их дочери не оказали необходимой медицинской помощи, а в Россию тело вернули без некоторых органов. Мать и отец полагают, что это было преднамеренное убийство.