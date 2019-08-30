У экс-наставника сборной Испании скончалась 9-летняя дочка

Дочь бывшего главного тренера сборной Испании и "Барселоны" Луиса Энрике умерла в возрасте девяти лет после пяти месяцев борьбы против тяжелой болезни. У девочки по имени Ксана был диагностирован рак костей.

"Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти напряженных месяцев борьбы с остеосаркомой, — написал в своем личном Twitter-аккаунте Энрике, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Мы благодарим всех за добрые слова и дела за эти месяцы, мы ценим поддержку и сочувствие".

Свои соболезнования легендарному бывшему футболисту "Барсы" уже выразили президент и игроки "Барселоны", в числе которых и Лионель Месси, представители "Реала", французских "Лилля" и "Ниццы", а также ряд других представителей футбольного мира.