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30 августа 201910:54

Ярославские музеи примут участие в уникальном выставочном проекте в Москве

ГТРК "Ярославия"

Ярославские музеи примут участие в уникальном проекте, который будет организован в Москве. Местом проведения выставки "Частные музеи России. Самородки России" станет конгрессно-выставочный центр "Сокольники". Об этом сообщает ГТРК "Ярославия".

Организаторы решили собрать под одной крышей как можно больше самых разных частных музейных проектов со всей страны. География участников впечатляет — от Архангельска до Петропавловска-Камчатского и Чувашии. Всего — более ста музеев привезут свои экспозиции и представят посетителям коллекции произведений искусства, старинных предметов, тематические подборки.

Среди участников — Музей "Петровская игрушка" из Костромы, Музей советского детства из Сергиева Посада, Тверской музей козла, Музей коллекционных кукол из Орла, Музей истории Ледового побоища из Псковской области и многие другие. Ярославская область будет представлена восемью музеями: Историко-культурным комплексом "Вятское", Переславским железнодорожным музеем, Рыбинским музеем Ушакова, Музеем эмальерного искусства, радио, старинных швейных машин, морским, истории пряника.

Задача выставочного проекта  — наглядно продемонстрировать, насколько богата и разнопланова культура в разных регионах России, как бережно сохраняется память об истории страны в разных ее уголках. Посетители смогут принять участие в дискуссиях, интерактивных мастер-классах, тематических круглых столах, послушать лекции и посмотреть фильмы. Выставка будет открыта в "Сокольниках" 7-8 сентября.

Текст: ГТРК "Ярославия"

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