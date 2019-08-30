"Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" оспорят место в финале Кубка Либертадорес

Два футбольных гранда Аргентины и злейших врага "Бока Хуниорс" и "Ривет Плейт" сыграют друг с другом в полуфинале Кубка Либертадорес. Накануне оба клуба из Буэнос-Айреса обыграли своих соперников по четвертьфиналам и теперь своими матчами повторят прошлогодний финал турнира.

"Бока" в 1/4 финала Кубка Либертадорес по сумме двух встреч оказалась сильнее эквадорского ЛДУ "Кито". В первом матче на выезде "генуэзцы" обыграли соперника со счетом 3:0, а в ответной встрече разошлись нулевой ничьей.

"Ривер" же в четвертьфинале встречался с парагвайским "Серро Портеньо". В первом поединке в Буэнос-Айресе "полоса" взяла верх над "Серро" со счетом 2:0, а ответный поединок также завершила ничьей, но уже со счетом 1:1. По сумме двух встреч дальше идет "Ривер".

Таким образом, "Боке Хуниорс" и "Ривер Плейт" предстоит оспорить место в финале Кубка Либертадорес. В прошлом сезоне именно эта парочка разыграла главный трофей турнира – тогда победу праздновал "Ривер", по сумме двух матчей обыграв "Боку" (2:2, 3:1).

В параллельной паре полуфиналистов сыграют бразильские команды "Фламенго" и "Гремио". Первые полуфинальные матчи состоятся второго октября, ответные – 23 октября.