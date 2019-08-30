Стало известно о планах строительства скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс РФ, Росавтодор и госкомпания "Автодор" рассматривают варианты строительства новой бесплатной скоростной трассы, соединяющей Краснодар и Крымский мост, пишет газета "Ведомости".

По предварительным данным, стоимость строительства 1 км новой дороги оценивается в 1 миллиард рублей с сопутствующими работами и оформлением земельных участков.

Точный маршрут дороги, которую будут строить по госзаказу, пока не определен, но планируется, что новая дорога начнется около Темрюка, пройдет южнее трассы А-289, ближе к Крымску.