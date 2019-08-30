Чемпионка Уимблдона Халеп зачехлила ракетку на US Open

Четвертый день Открытого чемпионата США по теннису, заключительного в этом сезоне турнира "Большого шлема", принес два сюрприза в соревнованиях женщин. Из турнира выбыли четвертая и шестая ракетки мира – румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова.

Халеп, которая выиграла последний по времени "Шлем" в столице Великобритании, играла против американки Тэйлор Таунсенд и в третье партии имела матч-бол. Но соперница смогла отыграться и выиграла в трех сетах — 2:6, 6:3, 7:6.

А вот Квитова проиграла опытной немке Андреа Петкович в двух партиях, никак не подтвердив статус "бумажного" фаворита – 4:6, 4:6.

В состязаниях мужчин в третий круг прошел русский немец Александр Зверев, "посеянный" под номером №6. Он с трудом выиграл у американца Фрэнсиса Тиафу – 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. Экс-чемпион US Open швейцарец Стэн Вавринка был сильнее француза Жереми Шарди – 6:4, 6:3, 6:7, 6:3.