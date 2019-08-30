Нурмагомедов: хочу отправить всю команду Макгрегора в госпиталь

Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов признался, что его история с ирландцем Конором Макгрегором еще не закончена. Россиянин даже готов отправиться в тюрьму.

"В октябре эта история не закончилась – недостаточно просто побить кого-то. И я говорил не только о Макгрегоре, мы должны побить всю его команду, — признается Нурмагомедов, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на ESPN US. – Именно об этом я думал накануне боя, и именно это я говорил своим ребятам. Это была война, а не бой".

"Но это никогда не закончится! И если мы где-то еще пересечемся ч Макгрегором, то сто процентов подеремся. И будет неважно, угодим ли кто-то из нас после этого в тюрьму или нет. Я ничего не боюсь. Он вместе со своей командой поедет в госпиталь, а мы – в полицию".

Напомним, что Макгрегор ранее заявлял о желании посетить турнир UFC в Абу-Даби в качестве гостя, где центральным поединком вечера станет как раз бой Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Кроме того, именно Макгрегор рассматривается в качестве резервиста этого боя.