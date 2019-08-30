Траурные митинги в память о жертвах Беслана пройдут на Кубани 3 сентября. Об этом сообщает ГТРК "Кубань". Цветы возложат к памятникам погибших при исполнении служебного долга сотрудников силовых структур.

В этот день в регионе состоятся различные мероприятия, посвященные трагическим событиям в Беслане. В 2004 году в школе №1 террористы захватили в заложники детей, учителей, родителей. Тогда погибли 334 человека. Теперь 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

В регионе пройдут панихиды, митинги, флешмобы, откроются тематические выставки. Также пройдут литературно-музыкальные вечера. В учебных заведениях края будут организованы классные часы, линейки, уроки памяти. Об этом рассказали в департаменте внутренней политики края.