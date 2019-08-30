Лига Европы. ЦСКА в первой "корзине", "Краснодар" – во второй

Накануне завершился этап плей-офф квалификационных состязаний футбольной Лиги Европы. Определились все 48 участников групповой стадии турнира, в котором примут участие два клуба из России – московский ЦСКА и "Краснодар" из столицы Кубани.

При этом все команды распределены накануне жеребьевки по четырем условным "корзинам", состав которых выстроен в соответствии с рейтингом клубов в классификации УЕФА. ЦСКА в первой "корзине", а "быки" из Краснодара – во второй.

Элиту Лиги Европы вместе с армейцами составили "Севилья" (Испания), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (оба – Англия), "Порту", "Спортинг" (оба – Португалия), "Рома", "Лацио" (оба – Италия), "Динамо" (Киев, Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия),

Вместе с "Краснодаром" во втором списке: ПСВ (Голландия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" Менхенгладбах, "Айнтрахт" (оба – Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЭЛ (Кипр).

В третьей "корзине "Сент-Этьен", "Ренн" (оба – Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд", АЗ (оба – Голландия), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул", "Трабзонспор" (оба – Турция).

В четвертой "корзине" "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг", ЛАСК (оба – Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимараэш" (Португалия), ЧФР (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).