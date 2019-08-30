Оливер Кан спустя 11 лет вернется в "Баварию"

Знаменитый экс-вратарь "Баварии" и сборной Германии по футболу Оливер Кан вернется в мюнхенский клуб. 50-летний Кан приглашен на пост председателя совета директоров "Баварии" и уже подписал контракт сроком на пять лет. Он приступит к работе с 1 января 2020 года, когда этот пост освободит Карл-Хайнц Руммениге.

"Оливер был ключевым игроком в истории нашего клуба. и мы убеждены, что назначить его главой совета директоров является идеальным решением, — заявил глава председатель наблюдательного совета "Баварии" Ули Хенесс. – Он много лет был капитаном "Баварии" и сборной Германии, выиграл почти все возможные титулы. Оливер знает футбол, знает экономику и несет в себе ДНК "Баварии".

Напомним, что за свою спортивную карьеру Кан выступал только за два клуба – "Карлсруэ" и "Баварию", цвета которой он защищал 14 лет. Карьеру он завершил в возрасте 39 лет, имея в своем активе восемь титулов чемпиона Германии, шесть национальных кубков, пять кубков лиги, победу в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, а также один Межконтинентальный кубок.

После завершения карьеры Кан получил степень магистра делового администрирования в области общего управления. У него есть свой бизнес.