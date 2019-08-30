СБУ уточнила ситуацию с обменом заключенными

Обмен заключенными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Как сообщает РИА Новости, она отметила, что окончательной даты обмена пока нет, но самой процедуре ничего не препятствует. Ранее она опровергла информацию о том, что обмен завершился, и попросила не распространять непроверенную информацию. Офис президента Украины также заявил, что переговоры пока идут.

Защита украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году после провокации в Керченском проливе, также отказалась комментировать слухи об их возможном обмене. Адвокат Николай Полозов заявил, что такая стратегия выбрана в интересах подзащитных.

Между тем, как сообщает ТАСС, несколько десятков журналистов собрались в киевском аэропорту Жуляны. Они ждут самолета, который привезет украинских заключенных. Туда же приехали и родственники. При этом, по их словам, у них нет никаких официальных подтверждений информации, что их родные прилетят именно сегодня.

В аэропорту также собираются простые украинцы. Некоторые приехали с цветами. "Я узнала по телевидению, что утром прилетят наши моряки, и приехала их поддержать", — сказала женщина.

Представителей украинских властей в аэропорту нет, официальных комментариев журналистам никто не дает.