Личные данные утекли из РЖД в результате кибератаки

По факту утечки личных данных сотрудников Российских железных дорог начата доследственная проверка.

Следователи установили, что в период до 28 августа информационные служебные ресурсы РЖД подверглись кибератаке. Злоумышленники получили доступ к персональным данным более 700 тысяч работников. Потом вся эта информация (фамилии, номера СНИЛС, адреса, фотографии и должности) была размещена в Интернете в свободном доступе.

В настоящее время следствие проводит комплекс проверочных мероприятий. Свою внутреннюю проверку проводит и РЖД. Служба безопасности активно сотрудничает со следствием, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В РЖД подчеркнули, что речь идет именно о данных сотрудников, а не пассажиров железных дорог.