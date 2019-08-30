Турецкие власти прокомментировали новости об изъятии органов у россиянки

Информацию об изъятии органов у скончавшейся в Турции 16-летней россиянки опроверг глава Управления здравоохранения турецкой провинции Анталья Унал Хюлюр. По его словам, у нее были взяты образцы тканей для установления причины смерти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что отец россиянки, умершей в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз "острый аппендицит", не исключил изъятие у нее внутренних органов​​​.

В турецких клиниках "Яшам" и "Сиедра" эти обвинения категорически опровергли, возложив ответственность за смерть девушки на ее родителей, которые, по словам врачей, слишком поздно обратились за медпомощью, когда шансов спасти их дочь уже почти не было.

По словам медика, об изъятии органов не может быть и речи. Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и по первому требованию будут переданы родителям девушки.

"Печально читать такое. Это также противоречит медицинской этике", — заявил Хюлюра.

Он пояснил, что 13 июля россиянку доставили в частную клинику Аланьи с подозрением на острый аппендицит. В срочном порядке ей сделали все необходимые анализы. В присутствии сотрудников прокуратуры ее тело было передано в жандармерию для вскрытия. Матку и яичники изъяли для проведения токсикологических и гистопатологических исследований.