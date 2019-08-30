Труп в Москве-реке: смерть главы Global Safe Group подтвердил сын

В пятницу на севере столицы в Москве-реке обнаружен труп. Тело принадлежит президенту компании Global Safe Group Денису Щепетьеву.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Щепетьев был одет в деловой костюм, также при нем имелся пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, которые помогли удостоверить личность. В настоящий момент Следственный комитет по Москве в связи с произошедшим начал доследственную проверку. Отмечается, что признаков насильственной смерти у Щепетьева не обнаружено.

Информацию о смерти президента компании Global Safe Group подтвердил его сын Николай. Он отметил: "Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет".

Согласно материалам, размещенным на сайте Global Safe Group, компания занимается установкой систем защиты для компаний, а также личных домовладений граждан.