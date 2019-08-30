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30 августа 201913:25

Парусный спорт. "Броненосец" добыл бронзу чемпионата мира ТР52

Nico Martinez

На Мальорке завершился чемпионат мира в классе яхт ТР52, который был, одновременно, четвертым этапом 52 Super Series. По результатам соревнований победу одержала немецкая команда Platoon. Экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга впервые в истории завоевал бронзовую медаль.

Как и следовало ожидать, заключительный день чемпионата мира оказался самым напряженным, ведь команды вплоть до седьмой строчки зачета (где находились действующие чемпионы мира американцы из Quantum Racing) имели теоретические шансы отобрать золото у лидировавших на тот момент немцев Platoon.

Соответственно, именно немецкая команда была у всех "на прицеле", и, похоже, нервы не выдержали. Первый штраф экипаж Мюллера-Шпреера получил еще в предстартовой процедуре первой гонки дня. За ним последовали еще два штрафа в течение дня и два штрафных очка за столкновение с Quantum Racing.

Забегая вперед, следует сказать, что, несмотря на трудности, немцы были очень хороши в этом чемпионате. Пускай заключительный день для них стал самым неудачным, запаса прочности хватило, чтобы во второй раз стать чемпионами мира (первое золото – в 2017-м).

Также неспокойным выдался день и для титулованных итальянцев из Azzurra. Команда яхт-клуба Коста Смеральда также провела неудачный день, но и ей запаса хватило как раз, чтобы на один пункт опередить соперников и удержать за собой вторую строчку. Это второе серебро чемпионата мира подряд для итальянцев (а всего у Azzurra намного больше титулов в ТР52).

Ну, а звездой дня стала турецко-британская Provezza. Как известно, лодка турок лишилась мачты уже в первой гонке первого дня. Экипажу удалось доставить свою старую мачту к месту соревнований, установить ее с помощью деталей, одолженных у других команд, и выйти на дистанцию. Да не просто выйти – команда Эргина Имре поразила всех лучшим результатом дня – 1-й и 3-й приходы! К сожалению для Provezza багаж очков был слишком тяжел – итоговое 9-е место.

Предвосхищая исключительную конкуренцию на воде, экипаж российского "Броненосца" продолжил следовать проверенной стратегии. Тем более, что ветер был очень легким, не более 6-7 узлов – не самые выгодные условия для "Броненосца". Команда была консервативна на стартах и действовала максимально осторожно. Правда, это не помогло в первой гонке. По всему казалось, что "Броненосец" выходит на огибание в пятерке, но внезапное изменение ветра отодвинуло голубую лодку в хвост флота. С трудом удалось финишировать седьмыми.

Во второй (заключительной для турнира) гонке дела пошли лучше – четвертые на первом знаке и четвертые на финише. Такой результат сберег бронзовую медаль для "Броненосца" с минимальным преимуществом к Sled из Нью-Йорского яхт-клуба.

"Мы открыли чемпионат седьмым результатом и финишировали третьими – это большой путь, который проделала команда в течение четырех дней, — говорит шкипер команды "Броненосец" Владимир Любомиров. – Наша медаль действительно заслуженная, мы боролись за каждый метр дистанции с самыми титулованными командами планеты и выстояли под невероятным давлением! Сейчас на кону медали сезона – и мы чувствуем уверенность, что можем побороться за них!"

Медаль чемпионата мира 2019 – первая в карьере "Броненосца" и вторая в этом году. Ранее бронза была завоевана по результатам второго этапа в Порто Шерри. Таким образом, перед заключительным этапом серии "Броненосец" вплотную подобрался к первой тройке общего зачета сезона 52 Super Series 2019. Все решится в конце сентября в Порто Черво.

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