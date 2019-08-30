Вышинского оставили без паспортов

После освобождения из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ему не вернули паспорта. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский. Защита намерена требовать возвращения документов.

Доманский рассказал РИА Новости, что во время задержания паспорта были изъяты. Сейчас Вышинскому должны их вернуть, но пока этого не произошло. "Будем обращаться, чтобы вернули", — отметил адвокат, подчеркивая, что его подзащитный должен пользоваться своими процессуальными правами как гражданин.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию по обмену заключенными между Россией и Украиной. Она сообщила, что Кирилл Вышинский в настоящее время находится у себя дома в Киеве.

Противоречивая информация появилась в СМИ на фоне того, что ранее сообщалось о вылете в Киев самолета с украинцами, которые удерживаются в России. Офис президента Украины и Служба безопасности, в свою очередь, сообщили, что процесс взаимного освобождения задержанных между двумя государствами продолжается, а информация о его завершении не соответствует тому, что есть на самом деле.

В своем Telegram-канале Симоньян написала: "Не знаю, кто там кого на кого обменял, наш Вышинский дома сидит, в Киеве".

Эту информацию также подтвердил Андрей Доманский. По его словам, Вышинский не поменял свою позицию насчет того, что не планирует принимать участия в обмене заключенными с Россией.

В среду, 28 августа, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство. В заключении он провел больше года.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ранее сообщила, что в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится. Она отметила, что окончательной даты процедуры пока нет, но ее осуществлению ничего не препятствует.