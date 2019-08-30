В Петербургский избирком доставили бюллетени для голосования. Выборы главы города пройдут 8 сентября, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург". Бороться за кресло губернатора будут четыре кандидата.

Бланки привезли из типографии на улице Правды. В городе зарегистрировано чуть больше трех миллионов 800 тысяч совершеннолетних жителей. Ровно столько бюллетеней и напечатали. Традиционно будет два вида анкет — для обработки вручную и КОИБами.

По заверениям специалистов, подделка бланков невозможно. На них есть специальная тангирная сетка, которая наносится зеленой краской. Вызвавшие сомнение бюллетени были сразу уничтожены. Затем на бронированных машинах бланки развезли по территориальным избиркомам.