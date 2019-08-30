Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали итоги визита помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Нет, не обсуждали", — заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

30 августа Лукашенко исполнилось 65 лет. Путин по телефону поздравил его с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Также главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений.

Накануне Минск посетил Джон Болтон. Он провел переговоры с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Белорусский лидер подарил ему эксклюзивную водку, которая производится из родниковой воды, и белорусский шоколад без сахара и консервантов. Также Лукашенко передал подарки для Дональда Трампа и его супруги.