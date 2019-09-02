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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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2 сентября 201908:10

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о четырехлетней Ане Литвиновой из Воронежа.

У девочки тяжелое врожденное заболевание: амиотрофия Верднига – Гоффмана. Это значит, что все мышцы, в том числе и дыхательные, что особенно мучительно, постепенно слабеют и атрофируются. Ане постоянно нужна кислородная поддержка – вентиляция легких с помощью специальной аппаратуры. В больнице девочке помогает дышать аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи готовы выписать Аню при условии, что и дома у нее будет такой аппарат. Вот только цена его для родителей девочки неподъемна.

Из письма Александра Литвинова, папы Ани: "Дочка развивалась нормально, вовремя начала переворачиваться. А в четыре месяца вдруг словно обмякла, стала терять двигательные навыки. Обследование выявило у Ани страшный диагноз: амиотрофию Верднига – Гоффмана. При этом заболевании мышцы, в том числе дыхательные, постепенно атрофируются. У дочки начались постоянные бронхиты, пневмонии, в апреле этого года ее госпитализировали с отеком легких. В больнице Ане установили трахеостому – специальную трубку, через которую она дышит. Теперь дочке необходима искусственная вентиляция легких. Чтобы Аня могла жить дома, нужен переносной аппарат ИВЛ и расходные материалы к нему. Они очень дорогие, за счет госбюджета не предоставляются, а купить их мы не в состоянии, воспитываем двоих маленьких детей. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Ани Литвиновой не хватает 238 905 руб.

Заведующая отделением паллиативной помощи Областной детской клинической больницы №2 Марина Попова (Воронеж): "Ане необходима постоянная искусственная вентиляция легких для поддержания жизненно важных функций организма. Девочке не обойтись без переносного аппарата ИВЛ и расходных материалов к нему".

Внимание!

Стоимость переносного аппарата ИВЛ и расходных материалов к нему 1 487 886 руб.

12 700 руб. собрано в рамках акции "Дети вместо цветов" (Воронеж).

1511 руб. собрали читатели РИА "Воронеж".

5109 руб. собрали читатели газеты "Московский комсомолец в Воронеже".

24 300 руб. собрали участники благотворительной акции "Юный газетчик" (Воронеж).

17 999 руб. собрали телезрители ГТРК "Воронеж".

1 187 362 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.

Не хватает 238 905 руб.

ПОМОЧЬ АНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,550 млрд руб. В 2019 году (на 29 августа) собрано 926 267 506 руб., помощь получили 1260 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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