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30 августа 201913:46

Гран-при Бельгии. Феттель выиграл первую практику в Спа

EPA

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" возобновился спустя месяц в Спа на Гран-при Бельгии. В пятницу на бельгийском автодроме начались свободные заезды. Победителем первой практики стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, время которого составило 1 минута 44,574 секунды.

Второе время на трассе в Спа продемонстрировал партнер Феттеля по команде монегаск Шарль Леклер, отставший от немца на 0,214 секунды. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Его отставание составило 0,933 секунды.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят завершил первую практику с 17-м результатом. Новый партнер россиянина Пьер Гасли, который ранее был переведен из Red Bull в результате рокировки с Александером Элбоном, занял 18 место.

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