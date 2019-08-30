"Евровидение-2020" примет Роттердам

Песенный конкурс "Евровидение-2020" примет голландский город Роттердам. Мероприятие состоится в концертном зале Ahoy, который способен вместить в себя 180 миллионов зрителей.

Об этом сообщил организационный комитет "Евровидения". Исполнительный продюсер Ситсе Баккер отметил, что они выбрали Роттердам не только в качестве места проведения мероприятия, но и как город с особой историей, имеющий неоспоримые отличительные черты.

Выбранный концертный зал, по словам исполнительного продюсера, является наиболее подходящей площадкой для производства трех телешоу с использованием самых современных технологий.

Полуфиналы "Евровидения-2020" пройдут в следующем году 12 и 14 мая. Финал состоится 16 мая.

Конкурентом Роттердама являлся нидерландский город Маастрихт. Ситсе Баккер рассказал, что в ходе оценки заявок принимались во внимание такие моменты, как техническая оснащенность, окружающая инфраструктура, финансовый вклад муниципалитета и доступность. Роттердам оказался фаворитом по всем показателям.

Столица отказалась от проведения крупного песенного конкурса, заявив, что все подходящие для проведения шоу площадки заняты.

Право на проведение в 2020 году "Евровидения" Нидерланды получили после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс.