Зеленский поделился беспокойством с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили итоги саммита G7 в Биаррице.

Телефонная беседа состоялась 29 августа и продолжалась полтора часа. Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. Зеленский приветствовал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России к этой международной площадке, пока продолжается конфликт в Донбассе.

Также он выразил свою обеспокоенность тем, что Макрон и Трамп собираются пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе Зеленский предлагал России "вернуть оккупированный Крым" в обмен на место в G7.