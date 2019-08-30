Тяжелый беспилотник "Орион" могут передать армии уже в 2019 году

Испытания новейшего беспилотного летательного аппарата "Орион" подходят к концу. Первого дрона могут передать Министерству обороны России уже в 2019 году. А когда начинать серийное производство, должны решить сами военные, рассказал агентству ТАСС генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков.

Впервые "Орион" был презентован в 2017 году на авиасалоне МАКС в Жуковском. Известно, что дрон построен с применением самых передовых технологий. Например, детали крыла и фюзеляжа сделаны из композитных материалов.

В воздухе новый беспилотник способен находиться более суток. Взлетный вес робота – 1,1 тонны, где около 200 килограммов – это полезная нагрузка. "Орион" разгоняется до 250 километров в час и поднимается на 8 километров.



Ранее сообщалось, что группа "Кронштадт" разрабатывает пожарные бомбы. Это 250-килограммовые боеприпасы, заполненные специальным тушащим составом. В качестве бомбардировщика будет выступать именно беспилотник. Дрон сможет часами патрулировать леса и гасить природные пожары в зародыше.