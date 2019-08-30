Криштиану Роналду: надеюсь на выигрыш "Ювентусом" Лиги чемпионов

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой "старой синьоре" предстоит сыграть с мадридским "Атлетико", леверкузенским "Байером" и московским "Локомотивом".

"Лига чемпионов является самым сложным турниром, и фавориты здесь не всегда выигрывают, — приводит слова Роналду "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Но я надеюсь, что "Ювентус" в этом сезоне ее выиграет".

"Посмотрите, как "Барселона" пропустила четыре гола на "Энфилде". Все думали, что и мы обыграем "Аякс", но мы не смогли. И "Реал" не смог. Этот турнира очень сложно выиграть. Надеюсь, что предстоящий сезон в Лиге чемпионов будет нашим".

Групповой этап в турнире начнется для "Ювентуса" выездным матчем против "Атлетико" (18 сентября). Далее "Юве" дома сыграет с "Байером" (1 октября) и "Локомотивом" (22 октября), приедет в Москву на ответный матч с "железнодорожниками" (6 ноября). Матч пятого тура "бьянконери" проведет в домашних стенах против "Атлетико" (26 ноября), а завершит групповой этап выездным матчем с "Байером" (11 декабря).