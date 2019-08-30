Необычная авария в Свердловской области попала на видео

Камера наблюдения запечатлела момент не самой обычной аварии, произошедшей в пятницу, 30 августа, в городе Каменске-Уральском, расположенном в Свердловской области.

В тот момент, когда автомобиль проезжал мимо строительной площадки на площади, сильный порыв ветра вырвал целую секцию из забора, ограждавшего территорию, на которой велись работы.

К несчастью для водителя кроссовера, кусок забора не упал, а отправился в короткое "путешествие" по проезжей части, закончившееся столкновением с машиной.