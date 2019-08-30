Дети в ЗАТО и два Мурманска: Путин побеседовал с Чибисом

Три ребенка в семье — это нормально и правильно, считает президент России Владимир Путин. Так Путин отреагировал на заявление врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который подчеркнул, что качество жизни в ЗАТО не выдерживает никакой критики, и это при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью.

Чибис посетовал на встрече с президентом в Москве, что некорректная попытка объединения Технического университета и Мурманского арктического государственного университета пагубно отразилось на образовании. А именно лишило целого ряда аккредитаций и вызвало потерю двух тысяч студентов, которые уже учились в вузах, сообщает РИА Новости.

Также Чибис рассказал Путину о проекте создания в Мурманской области научно-образовательного центра "Новый Мурманск", напротив Мурманска на западном берегу Кольского залива, в котором будут заниматься ядерной физикой. "Новый Мурманск" объединить Кольский научный центр, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии и ряд учебных заведений.

"Это интересные и важные проекты. Очень бы просил поддержать нас в том, чтобы этот региональный научно-образовательный центр трансформировался в научно-образовательный центр мирового уровня", — цитирует обращение Чибиса к президенту ТАСС.

Также Андрей Чибис считает, что повестка развития Арктики должна формироваться в арктической столице – Мурманске. Мурманская область уже сейчас с крупными компаниями обсуждает набор специальностей и потребность в кадрах на десятилетнюю перспективу, чтобы под эти потребности настроить систему образования, начиная со старших классов, среднего специального образования и высшего образования. При этом компании готовы вложиться в модернизацию учебных заведений.

Андрей Чибис отметил, что старый город Мурманск надо привести в порядок, чем сейчас и занялись власти. Но у города отсутствует перспектива развития: нет программы градостроительства, катастрофически не хватает современного жилья.

В 2018 году в Мурманске были построены всего два небольших многоквартирных дома. Не хватает спортивных объектов, нет конгресс-центра, нет пятизвездочных гостиниц, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области.

"Видимо, и пятизвездочные гостиницы нужны, и конгресс-центр", — согласился с Андреем Чибисом глава российского государства.