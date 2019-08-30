"Боль была такая, словно бок отрезали": Валентина Ананьина рассказала о смерти мужа

Российская актриса Валентина Ананьина еще в молодом возрасте услышала от врачей страшное предупреждение: "Перевернешься на бок — умрешь". Тогда у нее случился обширный инфаркт. Как вспоминает сама актриса, сердце дало сбой не только из-за того, что она очень много работала — в тот год друг за другом из жизни ушли ее родители.

Сегодня по количеству сыгранных ролей Ананьина занимает первое место среди советских актрис. В ее фильмографии следующие кинокартины: "Летят журавли", "Я шагаю по Москве", "Белорусский вокзал", "Тени исчезают в полночь". Но артистке ни разу не предложили сыграть главную роль. Это не помешало ей стать одной из самых узнаваемых и любимых актрис нашей страны.

В программе "Судьба человека" Валентина Ананьина рассказала Борису Корчевникову, что в детстве с удовольствием занималась карате. Ведущий оценил ее крепкое рукопожатие и даже попросил продемонстрировать некоторые приемы.

Валентина Ананьина вспомнила детство, которое пришлось на военный период. Она рассказала о большом вырытом котловане, в котором и пряталась вся семья. По словам актрисы, самолеты летали прямо над ними, некоторые падали, а они бегали смотреть — наши это или не наши. Затем была эвакуация в Нижний Тагил, где маме Валентины выделили маленькую комнатку. Там они проживали большой семьей, со старшей сестрой и двумя младшими братьями. С родным отцом мама актрисы развелась еще до войны, а отчим ушел на фронт, где пропал без вести. Лишь в 1947 году мужчине разрешили дать о себе знать — он написал из тюрьмы, куда попал за то, что сбежал из немецкого плена.

Валентина Ананьина рассказала, как за компанию с подругой поступила в экономико-статистический институт, где проучилась год. Затем, никому ничего не сказав, она подала документы сразу в несколько театральных училищ. Ее приняли во ВГИК. Ананьина, увидев свою фамилию в списках, не поверила своим глазам.

Актриса призналась Борису Корчевникову, что в юности очень хотела сыграть большую романтическую роль. Но в те времена на главные роли брали исключительно красавиц — таковой Ананьина себя не считала. Ее муж, оператор Анатолий Баранов, не был с ней в этом согласен.

Актриса рассказала, как они познакомились с супругом в компании общих друзей. В памяти Ананьиной навсегда осталось ощущение, которое возникло при их первой встрече — будто они уже давно друг друга знают. "Он пошел меня провожать, и так и остались мы с ним вместе. Предложения не было, само по себе все пошло. В словах мы никогда не объяснялись", — поделилась актриса.

Брак с Барановым пережил много испытаний. Он был с ней рядом, когда Ананьина оказалась прикована к постели из-за инфаркта. Супруг терпеливо за ней ухаживал, и она смогла выкарабкаться. Спустя несколько лет Анатолий Баранов скончался от инсульта. Ананьина призналась, что боль была такая, словно ей бок отрезали. После этого было долгое время, на протяжении которого женщина пыталась научиться жить без мужа — с ним они счастливо прожили почти тридцать лет.

Валентина Ананьина рассказала, что детей у них не было, поскольку она много времени уделяла работе. "Снималась так много, все время уезжала, приезжала, мне и думать о детях было некогда. Все откладывала на потом", — призналась актриса Борису Корчевникову.

Чтобы заглушить тоску по мужу, Ананьина еще больше ушла в работу. На сегодня количество ее ролей в кино перевалило отметку в 250. Актриса успешна в профессии и уже давно смирилась с тем, что ее приглашают только на эпизодические роли. Совсем недавно Валентине Ананьиной исполнилось 86 лет, но она продолжает активно сниматься.

Почему актриса с детства любит ходить на Новодевичье кладбище? Как она пережила внезапную смерть мужа и как живет сейчас? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".