Дистрофия внутренних органов: СКР уточнил, что мать сделала с младенцем

В Сочи проводится расследование смерти 3-месячного младенца.

Ребенок родился 25 апреля. Его мать – 34-летняя местная жительница – во время беременности не состояла на учете в женской консультации. Ребенка она родила дома без помощи врачей. В поликлинике мальчик также не наблюдался.

23 июня состояние ребенка ухудшилось, он стал отказываться от пищи и много спал. Однако его родители не обратились за медицинской помощью. Только спустя два дня, когда состояние ребенка стало совсем тяжелым, они решили поехать в больницу.

Ребенок больше недели находился в реанимации. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось. 3 июля малыш скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате "внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов".

Дело в отношении матери расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.