Выходные в столице: фестивали и открытие театрального сезона

Выходные в столице пройдут под знаком фестивалей. Москвичи смогут принять участие в театральных экспериментах, заглянуть в технологическое будущее, в буквальном смысле почувствовать ритм города или с размахом проводить уходящее лето.

Последние дни этого лета будут теплыми и солнечными, поэтому точно не стоит проводить их дома. На ВДНХ и проспекте Сахарова — фестиваль "Pro Лето": концерты, спектакли, мастер-классы — скучно не будет. Например, завтра вечером в Зеленом театре покажут новую версию рок-оперы "Юнона и Авось". Вход — свободный.

И это не единственный фестиваль, который пройдет на ВДНХ в эти выходные. "Ритм моего города" — на Центральной аллее. Там уличным танцам смогут научиться все желающие — мастер-классы проведут профессиональные танцоры. Завершится фестиваль большим концертом, выступят популярные эстрадные исполнители Егор Крид, МОТ, группы "Руки вверх", "Дискотека авария" и многие другие.

А на площади Промышленности — фестиваль идей и технологий Rukami. Изобретатели из разных стран покажут гостям свои разработки, а вечером приходите послушать электронную музыку.

В парке "Музеон" уже в седьмой раз откроется масштабная творческая лаборатория под открытым небом — фестиваль "Яркие люди". Он объединит художников, режиссеров, хореографов, дизайнеров и предпринимателей. Гостей ждут театральные эксперименты, поэтические перформансы, самые разные футуристические арт-объекты и, конечно, отличная музыка.

В Москве продолжается "Спасская башня", в этом году здесь рекордное число участников. Днем вход бесплатный — концерты детских духовых оркестров, мастер-классы и конное представление. А с 20:00 — вечернее шоу. Сегодня выступит Мирей Матье. Трубы и барабаны звучат не только на Красной площади: участников "Спасской башни" можно послушать в парках, скверах и даже на вокзалах.

А столичные театры открывают новый сезон. Бенефис Светланы Немоляевой — в театре Маяковского. Сегодня — "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, завтра — спектакль "Кант". А в Малом театре этим вечером покажут Островского — "День на день не приходится".