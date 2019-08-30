Гончарук назвал Зеленского камертоном и рассказал о решении по Авакову

Новый премьер Украины Алексей Гончарук назвал себя единомышленником президента Владимира Зеленского и частью команды, передает "Интерфакс".

"Я рассчитываю, что мы с президентом будем общаться настолько тесно, насколько это нужно, чтобы понимать друг друга с полуслова. Он — политический лидер команды, избранной украинским народом. Он — это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать", — сказал глава украинского правительства.

По его словам, на посту замглавы Офиса президента он почти ежедневно встречался с президентом Владимиром Зеленским, сейчас будет видеться с ним реже.

Гончарук отметил, что решение оставить в составе правительства главу МВД Арсена Авакова было одним из самых сложных при формировании кабмина.

Он отметил, что "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти". "Это касается не только Авакова", — добавил премьер.

При этом, по словам Гончарука, процессом реформирования МВД он недоволен. "Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", — сказал он.

Премьер-министр отметил, что на следующей неделе намерен встретиться с Аваковым и "еще раз поговорить".