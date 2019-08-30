"Дориан" помешал Штатам разместить новые войска в Польше

Президент США Дональд Трамп отложил свой визит в Польшу из-за приближающегося к западному побережью Соединенных Штатов урагана "Дориан". В этой связи все переговоры Вашингтона и Варшавы о размещении дополнительных американских сил на территории восточноевропейского государства откладываются, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на польского министра обороны Мариуша Блащака.

Новая декларация об усилении военного присутствия США в Польше будет подписана только тогда, когда Дональд Трамп лично посетит страну, уточнил Блащак.

Впрочем, отсутствие президента США не помешало его советнику по национальной безопасности Джону Болтону обсудить с главой польского военного ведомства новое место для размещения американских войск. На данный момент подразделения армии США дислоцируются в шести районах Республики. В ближайшее время может появиться и седьмой.

Также сообщается, что 1 сентября на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, вместо Дональда Трампа выступит вице-президент США Майк Пенс.