ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников по Лиге Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа второго по значимости еврокубка Европы Лиги Европы. Среди прочих своих соперников по предстоящей групповой стадии узнали и представляющие Россию московский ЦСКА и "Краснодар".

В результате жребия краснодарским "быкам" предстоит сразиться в группе "С" со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе", а также турецким "Трабзонспором". Столичные армейцы же будут бороться за выход из группы "Н" с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцвароншем".