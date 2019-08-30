Названы время и место прощания с Александром Числовым

Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в понедельник, 2 сентября, в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Об этом рассказала РИА Новости директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина. Прощальная церемония пройдет в 13:00. Как рассказала Teleprogramma.pro племянница актера Светлана Андрианова, его тело кремируют, после чего будет решаться вопрос о месте захоронения праха. Предположительно, похороны могут пройти на Николо-Архангельском кладбище, поскольку этого хотела сам актер, также там покоятся останки его тети.

Александр Числов умер 29 августа от пневмонии. Ему было 54 года. Его называли "мастером эпизода". На счету у Числова роли более чем в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Легенда №17", "Не родись красивой", "Участок", "Каменская" и многие другие.