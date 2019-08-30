УЕФА назвал Эдена Азара лучшим игроком Лиги Европы

Европейский союз футбольных ассоциаций продолжает называть лауреатов минувшего сезона. Лучшим футболистом Лиги Европы, второго по значимости континентального турнира, назвал экс-полузащитник "Челси" Эден Азар. Бельгиец в межсезонье перебрался в мадридский "Реал".

"Челси" в минувшем сезоне выиграл турнир, победив в финале земляков из "Арсенала" со счетом 4:1 и Азар отметился в том матче двумя забитыми голами. В борьбе за награду УЕФА бельгиец опередил своего бывшего партнера по "Челси" Оливье Жиру и экс-форварда "Айнтрахта" Луку Йовича.