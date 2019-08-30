Победителя конкурса Стенина объявят в Москве 10 сентября

10 сентября МИА "Россия сегодня" назовет призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина и обладателя Гран-при. Интрига будет раскрыта только на торжественной церемонии награждения в выставочном комплексе Государственного исторического музея на Площади революции в Москве.

В шорт-лист кандидатов на Гран-при конкурса в 2019 году вошли 28 молодых фотографов из 17 стран. Среди них представители России, США, Италии, Индии, Германии, Франции, Филиппин, Ирана, Турции, Мексики, Португалии, Испании, Белоруссии, Египта, ЮАР, Бангладеш и Гонконга.

Темы работ соискателей главной премии конкурса Стенина в 2019 году – глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы не только создают новый визуальный язык, объединяя форматы и жанры. Они не просто обозначают глобальные проблемы и вскрывают их коренные причины. Главными в фотографиях становятся возможные последствия этих проблем для стран, регионов и планеты.

Выставка работ лауреатов конкурса Стенина будет открыта для посещения с 11 по 29 сентября. Вход на выставку свободный. А затем выставка конкурсных работ совершит турне по другим экспозиционным площадкам мира.