Инфаркт, операция, доктор Свет: Лунгин – о ситуации с Мамоновым

68-летний актер, музыкант, поэт Петр Мамонов, госпитализированный 24 августа в московскую больницу с инфарктом и перенесший операцию, чувствует себя лучше. Об этом ТАСС сообщил в пятницу режиссер Павел Лунгин.

По словам режиссера, Мамонов лежит в Первой градской больнице, главврач Алексей Свет – его друг, с которым Лунгин постоянно созванивается.

"Ему уже значительно лучше, поводов для беспокойства нет никаких, но по поводу выписки пока не говорят".