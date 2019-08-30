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30 августа 201915:32

РАМТ открыл 99-й сезон

Российский академический Молодежный театр открыл свой предъюбилейный 99-й сезон.

27 августа на своей новой площадке Театральный двор актеры представили спектакль "Зобеида" по сказке Карло Гоцци. А на Большой сцене новый сезон откроется 11 сентября премьерным спектаклем прошлого сезона "Проблема" – постановка Алексея Бородина по новой пьесе Тома Стоппарда. В главных ролях Ирина Таранник и Петр Красилов.

Всего театр готовит более десятка премьер. На сборе труппы художественный руководитель театра Алексей Бородин подчеркнул, что это планы как на нынешний сезон, так и на следующий, который станет для театра юбилейным.

Так, в январе 2020 года Егор Перегудов представит свою версию пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Юрий Бутусов поставит спектакль, название которого будет объявлено позднее. Сам Бородин приступает к репетициям сразу двух спектаклей: "Душа моя Павел" по роману Алексея Варламова и "Горе от ума" Александра Грибоедова.

"Спектакль будет называться "Горе от ума, или 200 лет спустя"​​​. Это так и есть на самом деле, прошло 200 лет, и этим все сказано. Во-первых, это гениальная пьеса, а во-вторых, как и прежде, сегодня эта пьеса актуальна. Самое время сегодня за нее взяться", — сказал Бородин.

Премьера "Горя от ума" запланирована на конец сезона.

Также продолжится многолетнее сотрудничество РАМТа и британского драматурга сэра Тома Стоппарда, который прислал в театр свою новую пьесу "Леопольдштадт". Бородин приступит к репетициям в конце этого сезона.

В свою очередь директор театра Софья Апфельбаум на сборе труппы рассказала, что к столетию театра и двухсотлетию здания, в котором он находится, будет издана книга.

"Огромное количество мистических фактов: 100 лет театру, 200 лет этому зданию, 85 лет будет, как мы переехали в это здание. У Алексея Владимировича Бородина будет юбилей в 2021 году. Год будет очень насыщенным", — отметила она.

Юбилей будет праздноваться не один вечер, а мероприятия будут проходить весь сезон.

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