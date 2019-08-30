Число депутатов Рады хотят сократить на треть

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить состав Верховной рады до 300 депутатов вместо нынешних 450 и ввести пропорциональную избирательную систему.

Как передает "Интерфакс", об этом говорится в законопроекте, который глава Украины внес в парламент для внесения изменений в Конституцию.

В президентском документе декларируется, что нардепом может стать любой гражданин Украины, не младше 21 года, проживающий на территории страны не менее 5 лет и владеющий государственным языком. Отмечается, что парламентарием не может стать человек, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если она не погашена и не снята в установленном законом порядке.